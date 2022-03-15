Украина будет в новом оборонном союзе, там должна быть и ядерная держава – Данилов

Украина будет в новом оборонительном союзе, в нем должна быть ядерная держава, например, Великобритания. Об этом заявил в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"То, что мы будем в новом союзе, – это на сегодня вполне понятно. Этот союз будет оборонным, чтобы мы защищали свою территорию. Это тоже понятно. Мы за время существования ни на одну страну не нападали и не посягали ни на один квадратный метр чужой земли", – сказал он.

Данилов отметил, что в потенциальном союзе должны быть не только соседние или близкие Украине государства, но и страна с ядерным оружием.

"Нам надо понимать, что в этом союзе должна быть страна, которая владеет ядерным оружием. На сегодняшний день это – Великобритания", – добавил секретарь СНБО, подчеркнув, что союз будет обязательно.

Данилов также раскритиковал международные организации, созданные после второй мировой войны, в частности ООН. По его словам, они "ни за что не отвечают, ничем не занимаются, а только озабочены вещами".

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Марк Сировой

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