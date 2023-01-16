Украина будет заочно судить министра транспорта России за пособничество в войне

Украина будет заочно судить министра транспорта России Виталия Савельева – обвинительный акт против него уже направили в суд, сообщил в понедельник Офис генерального прокурора.

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Савельеву инкриминировали пособничество в подготовке и ведении агрессивной войны против Украины, а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Украинское следствие нашло доказательства, что министр транспорта России помогал перевозить российские войска, технику и вооружение на границы Украины и на временно оккупированные территории.

Виталий Савельев – министр транспорта Российской Федерации и член совета директоров ОАО "РЖД", назначенный на эту должность правительством Российской Федерации. Бывший генеральный директор Аэрофлота.

Переправку вражеских колонн с танками, БТР, БМП, автоцистернами осуществляли, в частности, железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

Эту технику оккупанты привлекали в начале полномасштабного вторжения – в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ.

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Андрій Водяний

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