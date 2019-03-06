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06.03.2019, 23:19

Украина дает год безвиза гражданам Северной Македонии

Украина дает год безвиза гражданам Северной Македонии - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Северные македонцы смогут свободно приезжать в Украину с 16 марта

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Президент Петр Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Республики Северная Македония. Соответствующий указ обнародован на сайте президента 6 марта.

"Ввести на период с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.

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В тексте указано, что решение принято с целью "развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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25 января 2019 года парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.

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Теги: петр порошенко, северная македония, безвиз
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