Европарламент призывает немедленно снять ограничения на удары Украины по РФ – резолюция

Евродепутаты заявили, что военной помощи от союзников сейчас мало, чтобы противостоять РФ

Европаламент (Фото: europarl.europa.eu)

Европарламент 19 сентября 2024 года выступил за разрешение Украине применять оружие по территории России. Депутаты проголосовали за резолюцию "Поддержка Украины странами-членами ЕС", сообщается на сайте парламента.

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Из 619 депутатов свои голоса "за" отдали 425 человек, против проголосовал 131 депутат, а воздержались 63.

Европарламент считает, что Украина, как жертва военной агрессии, имеет законное право на самооборону, о чем сказано в статье 51 Устава ООН. Союзники передают значительные объемы военной помощи, но этого все еще недостаточно, чтобы Украина могла защитить себя от агрессора. Поэтому евродепутаты призывают партнеров снять ограничения на удары.

"Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом и делает Украину уязвимой для нападений на ее население и инфраструктуру", — сказано в заявлении.

В Европарламенте добавили, что ограничения на применение боеприпасов повышают риски "подорвать предпринятые до сих пор усилия". Также депутаты сожалеют о том, что военная помощь Украине сократилась в последнее время и призывают страны выполнить обязательства от марта 2023 по поставкам миллиона единиц боеприпасов.

Кроме того, в Европарламенте заявили, что партнеры должны ускорить поставки вооружения, особенно систем против-воздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus.