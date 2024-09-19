Європарламент закликає негайно зняти обмеження на удари України по Росії – резолюція

Євродепутати заявили, що воєнної допомоги від союзників зараз замало, щоб протистояти РФ

Європаламент (Фото: europarl.europa.eu)

Європарламент 19 вересня 2024 року виступив за дозвіл Україні застосовувати зброю територією Росії. Депутати проголосували за резолюцію "Підтримка України країнами – членами ЄС", повідомляється на сайті парламенту.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

З 619 депутатів свої голоси "за" віддали 425 осіб, проти проголосував 131 депутат, а утрималися 63.

Європарламент вважає, що Україна як жертва військової агресії має законне право на самооборону, про що сказано у статті 51 Статуту ООН. Союзники передають значні обсяги військової допомоги, але цього ще недостатньо, щоб Україна могла захистити себе від агресора. Тож євродепутати закликають партнерів зняти обмеження на удари.

"Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєння проти законних військових цілей на території Росії, оскільки це перешкоджає можливості України повною мірою реалізувати своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права та робить Україну вразливою для нападів на її населення. та інфраструктуру", — сказано у заяві.

У Європарламенті додали, що обмеження застосування боєприпасів підвищують ризики "підірвати зроблені досі зусилля". Також депутати шкодують про те, що військова допомога Україні скоротилася останнім часом і закликають країни виконати зобов'язання від березня 2023 року щодо постачання мільйона одиниць боєприпасів.

Крім того, у Європарламенті заявили, що партнери мають прискорити постачання озброєння, особливо систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus.