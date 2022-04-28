Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из Азовстали – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из мариупольского завода Азовсталь. Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который находится в Киеве с визитом.

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Зеленский отметил, что завод поддается варварским бомбардировкам со стороны российских оккупантов, которые не прекращались даже во время переговоров Гутерриша с диктатором Путиным в Москве.

"Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из Азовстали и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей", – сказал президент.

Он также отметил, что Украина ожидает человеческого отношения РФ к людям, которые находятся на Азовстали.

"Рассчитываем, что эта часть миссии генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать", – сказал Зеленский.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук по итогам встречи Зеленского с Гутерришем сообщила, что "появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из Азовстали".

"Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", – написала она.

26 апреля, после переговоров Гутерриша с Путиным, пресс-служба ООН сообщила, что диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с Азовстали.

На следующий день в Кремле заявили, что никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

Вадим Ребрина

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