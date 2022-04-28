Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из Азовстали – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из мариупольского завода Азовсталь. Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который находится в Киеве с визитом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зеленский отметил, что завод поддается варварским бомбардировкам со стороны российских оккупантов, которые не прекращались даже во время переговоров Гутерриша с диктатором Путиным в Москве.
"Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из Азовстали и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей", – сказал президент.
Он также отметил, что Украина ожидает человеческого отношения РФ к людям, которые находятся на Азовстали.
"Рассчитываем, что эта часть миссии генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать", – сказал Зеленский.
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук по итогам встречи Зеленского с Гутерришем сообщила, что "появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из Азовстали".
"Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", – написала она.
- 26 апреля, после переговоров Гутерриша с Путиным, пресс-служба ООН сообщила, что диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с Азовстали.
- На следующий день в Кремле заявили, что никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.
Комментарии