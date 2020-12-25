Украина хочет использовать Мрию для ускорения получение вакцин от COVID-19 – Радуцкий

Украина предложит производителям вакцины от коронавирусного заболевания COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете Мрия, а за это надеется ускорить получение вакцины для собственных нужд. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире канала Украина 24.

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По его словам, правительство готовит соответствующее предложение для компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca

"На самый мощный самолет в мире можно установить специальное оборудование для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вакцины вне очереди, вне квоты", – заявил депутат.

СПРАВКА. Ан-225 Мрия (кодовое имя НАТО – Казак, Cossack) – крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова.

Ан-225 с максимальной взлетной массой 640 т – самый тяжелый самолетом в мире.

В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса за его 240 рекордов.

11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.

23 декабря Кабмин выделил МОЗ 1,3 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса.

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Наталия Медведева

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