Украина хочет использовать Мрию для ускорения получение вакцин от COVID-19 – Радуцкий
Украина предложит производителям вакцины от коронавирусного заболевания COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете Мрия, а за это надеется ускорить получение вакцины для собственных нужд. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире канала Украина 24.
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По его словам, правительство готовит соответствующее предложение для компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca
"На самый мощный самолет в мире можно установить специальное оборудование для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вакцины вне очереди, вне квоты", – заявил депутат.
Ан-225 с максимальной взлетной массой 640 т – самый тяжелый самолетом в мире.
В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса за его 240 рекордов.
- 11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.
- 23 декабря Кабмин выделил МОЗ 1,3 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса.
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