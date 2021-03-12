Украина и Израиль могут ввести "зеленые паспорта" для взаимных путешествий

Украина и Израиль могут ввести сертификаты о прививках от коронавируса ("зеленые паспорта") с целью восстановления туристических потоков и регулярного авиасообщения между странами. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Особое внимание в разговоре было уделено вопросу противодействия COVID-19. Стороны подчеркнули заинтересованность в инициативе взаимного признания сертификатов о прививках – "зеленых паспортов".

"Зеленые паспорта" открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", – отметил Зеленский.

Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

5 марта Нетаньяху заявил, что Израиль покончил с коронавирусом и положил конец пандемии благодаря быстрой и эффективной вакцинации. При этом, согласно статистике от Worldometers, только за 4 марта в Израиле было зафиксировано 3922 новых случая заболевания.

11 марта власти Израиля включили Киев в список городов, куда разрешены авиаперелеты в период действующих карантинных ограничений.

Вадим Ребрина

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