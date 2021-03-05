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Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире, победившей коронавирус благодаря вакцинации

05.03.2021, 07:58
Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире, победившей коронавирус благодаря вакцинации - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan/EPA)

Израиль покончил с коронавирусом и положил конец пандемии благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения от болезни. Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

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"Израиль стал первой страной в мире, вышедшей из ковида. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", – отметил премьер, рассказывая о новой системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.

Нетаньяху подчеркнул, что какое-то время людям еще придется носить маски, однако Израиль уже на пути к полному выходу из пандемии. По его словам, раньше их государство было известно как "страна стартапов", а с сегодняшнего дня "оно также будет называться нацией вакцинации".

"Мы подаем пример для всего мира и очень гордимся этим", – заявил чиновник.

Читайте также: В Израиле открыли гостиницы, тренажерные залы и бассейны. Но только для вакцинированных

Дарья Мостовая
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Биньямин Нетаньяху Израиль вакцинация пандемия коронавирус
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