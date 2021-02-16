В Израиле открыли гостиницы, тренажерные залы и бассейны. Но только для вакцинированных

15 февраля Кабинет министров Израиля принял решение смягчить карантинные меры, открыв магазины, ТЦ, рынки, гостиницы, музеи и тренажерные залы. Однако некоторые объекты смогут посещать лишь те, кто уже получил две дозы вакцины от COVID-19, пишет The times of Israel.

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В частности с 21 февраля для всех израильтян откроются уличные магазины, торговые центры, рынки, музеи, библиотеки. А вот посещать тренажерные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия, а также останавливаться гостиницах смогут только привитые дважды местные жители.

Сейчас власти разрабатывают приложение для мобильных телефонов, зайдя в которое человек сможет подтвердить, что он недавно переболел коронавирусом или получил две дозы вакцины.

Также с 19 февраля планируется возобновить работу синагог с ограничением в десять человек внутри и 20 снаружи, а школьники смогут вернуться к очной форме обучения.

Как отмечают в правительстве, такие послабления стали возможны благодаря массовой вакцинации и, как следствие, резкому падению уровня заболеваемости в стране.

3 января 2021 года в Израиле заявили, что привили уже 10,5% населения – страна стала лидером по вакцинации от COVID-19.

10 февраля израильтянам начали вводить вторую дозу препарата. Всего в Израиле вакцинировали уже около 40% населения.

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Дарья Мостовая

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