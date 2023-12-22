Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы – Минвосстановления

Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации

Фото: Минвосстановления

Украинское Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры согласовало с членами польского министерства инфраструктуры план действий по разблокированию границы. Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

От Украины во встрече приняли участие заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и Юрий Васьков, от Польши – новый заместитель главы Мининфраструктуры Польши Павел Ганчарж.

"Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации", – пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это продолжение переговоров вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова и нового министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака.

Там подчеркнули, что изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.

"Следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", – добавили в Минвосстановлении, поблагодарив Варшаву за готовность к диалогу и работу над решением блокады.

Читайте также: Зеленский встретился с новым главой МИД Польши. Отдельно поговорили об оружии – видео