Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы – Минвосстановления
Украинское Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры согласовало с членами польского министерства инфраструктуры план действий по разблокированию границы. Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.
От Украины во встрече приняли участие заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и Юрий Васьков, от Польши – новый заместитель главы Мининфраструктуры Польши Павел Ганчарж.
"Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации", – пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что это продолжение переговоров вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова и нового министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака.
Там подчеркнули, что изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.
"Следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", – добавили в Минвосстановлении, поблагодарив Варшаву за готовность к диалогу и работу над решением блокады.
- 20 декабря 2023 года окружной суд в Люблине разрешил польским перевозчикам восстановить блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной, начиная с понедельника, 18 декабря.
- Польша разблокировала Ягодин – Дорогуск 11 декабря. Украина надеялась, что следующим может быть Гребенное.
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