Зеленський зустрівся з новим головою МЗС Польщі. Окремо поговорили про зброю – відео
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Політики обговорили, зокрема, створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", – привітав Зеленський польського міністра.
Президент подякував Польщі за допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії та надання українцям прихистку в країні.
Політики погодились, що відносини України та Польщі матимуть новий імпульс, а всі проблемні питання повинні вирішуватись на довірі та взаємній повазі.
Вони також обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських військових.
Окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.
Новий глава польського МЗС склав присягу 13 грудня як член уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, його привів до присяги президент Польщі Анджей Дуда.
- 8 грудня 2023 року Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.
- 11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.
- 12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.
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