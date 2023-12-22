Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Політики обговорили, зокрема, створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", – привітав Зеленський польського міністра.

Президент подякував Польщі за допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії та надання українцям прихистку в країні.

Політики погодились, що відносини України та Польщі матимуть новий імпульс, а всі проблемні питання повинні вирішуватись на довірі та взаємній повазі.

Вони також обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

Окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Радослав Сікорський (Фото: ОП)

Новий глава польського МЗС склав присягу 13 грудня як член уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, його привів до присяги президент Польщі Анджей Дуда.

8 грудня 2023 року Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.

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