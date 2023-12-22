Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с новым министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Политики обсудили, в частности, создание совместных производств, а также возможности закупки польского оружия. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Надеемся на открытие новой страницы в наших отношениях. Мы очень сильные соседи с общей историей. Мы рады вас видеть здесь. Надеюсь, что премьер-министр Польши также приедет в Украину при первой возможности", – приветствовал Зеленский польского министра.

Президент поблагодарил Польшу за помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии и предоставление украинцам убежища в стране.

Политики согласились, что отношения Украины и Польши будут иметь новый импульс, а все проблемные вопросы должны решаться на доверии и взаимном уважении.

Они также обсудили ситуацию на поле боя и потребности украинских военных.

Отдельно остановились на вопросе создания совместных производств, а также возможности закупки польского оружия, показавшего результат на поле боя.

Радослав Сикорский (Фото: ОП)

Новый глава польского МИД принял присягу 13 декабря как член правительства премьер-министра Дональда Туска, его привел к присяге президент Польши Анджей Дуда.

8 декабря 2023 года Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

11 декабря польский Сейм принял решение о том, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотума доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министра страны Дональда Туска.

12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.

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