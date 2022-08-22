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Украина и семь стран Европы создали новый формат сотрудничества Киевская инициатива

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 18:54
Украина и семь стран Европы создали новый формат сотрудничества Киевская инициатива - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Украина и семь стран Центральной и Восточной Европы – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия – положили начало новому формату взаимодействия под названием Киевская инициатива.

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Его представили на брифинге в понедельник глава Офиса президента Андрей Ермак и советники глав государств и правительств стран-участниц.

Этот формат объединяет непосредственных соседей и близких партнеров Украины.

Новый формат рассматривается как площадка для обсуждения общих вызовов безопасности для региона Центральной и Восточной Европы в условиях российской агрессии против Украины.

"Цель, которую мы поставили и с которой мы справились, – это координация совместных усилий. Мы о многом сегодня говорили. В первую очередь – это безопасность. Проинформировали наших коллег о ситуации на фронте, о потребностях, которые нам необходимы, чтобы наших успехов было еще больше. Говорили о продолжении санкционного списка, гарантиях безопасности", – сообщил глава ОПУ Андрей Ермак.

Планируется, что встречи Киевской инициативы будут проходить ежемесячно в видеоформате. Круг участников может расширяться.

Андрей Водяный
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андрей ермак киевская инициатива
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