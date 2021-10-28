Украина и Швейцария договорились о признании COVID-справок и производстве аппаратов ИВЛ

Сегодня, 28 октября, Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов. Это произошло во время встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом, передает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, Кулеба и Кассис уделили внимание совместным усилиям по преодолению пандемии COVID-19.

Они приветствовали готовность госпредприятия Новатор запустить в ближайшее время производство аппаратов искусственной вентиляции легких на базе швейцарских технологий и финансирования, чтобы усилить возможности украинских больниц.

"Украина и Швейцария также завершили процедуру взаимного признания документов о вакцинации от COVID-19, что будет способствовать упрощению поездок наших граждан", – отметил министр.

22 октября глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий высказал опасение, что из-за массовой подделки документов о вакцинации от коронавируса в Украине страны Евросоюза могут отказаться признавать украинские COVID-сертификаты.

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Наталия Медведева

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