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Украина имеет запасы зерна для удовлетворения внутреннего и мирового спроса до 2023 года

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26.05.2022, 22:55
Украина имеет запасы зерна для удовлетворения внутреннего и мирового спроса до 2023 года - Фото
Олег Устенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии американскому изданию Newsweek, сообщает ОП.

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По словам Устенко, российская сторона с самого начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие", – отметил Устенко.

"Они одновременно разыгрывают разные карты на одном столе – энергоресурсы, еда, плюс проводят свою "военную операцию" на нашей земле и разрушают инфраструктуру, а также уничтожают все наши продовольственные запасы", – пояснил он.

По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые корабли, появляющиеся в Черном море. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует, и суда с зерном выйдут из портов, отметил Устенко.

"Если бои прекратятся, мы могли бы сделать это почти сразу, потому что у нас есть доступ к основным портам", – сказал он.

По его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это "остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море".

  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций, которые были введены в ответ на широкомасштабную военную агрессию России против Украины. 
Вадим Ребрина
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продовольственный кризис Олег Устенко зерно
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