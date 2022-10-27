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Украина ждет новый пакет военной помощи от Испании – Резников

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 12:40
Украина ждет новый пакет военной помощи от Испании – Резников - Фото
Алексей Резников

В Украину из Испании в скором времени должен поступить новый пакет военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он обсудил с испанской коллегой Маргаритой Роблес вопрос укрепления обороноспособности Украины. По словам Резникова, разговор был продуктивным.

"Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы первые предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. Ждем новый пакет военной помощи, который поступит в скором времени", – написал министр.

  • 8 октября сообщалось, что Испания направила в Украину новую автоколонну из восьми бронированных внедорожников, двух машин скорой помощи и пяти тонн разных предметов медицинского назначения.
  • 10 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания готова передать Украине четыре пусковые установки системы ПВО HAWK.
Вадим Ребрина
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Алексей Резников оружие испания помощь
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