Украина на днях получит партию отопительного оборудования от Италии

Между Украиной и Италией есть договоренность о поставках почти четырех сотен промышленных бойлеров в течение первой половины 2026 года

Кирилл Буданов (Фото: Facebook-аккаунт главы ОП)

В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования от Италии. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он заявил, что Украина продолжает привлекать международную помощь для преодоления сложной ситуации в энергетике после российских атак. На днях в Украину поступит отопительное оборудование от Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от обстрелов.

Буданов уточнил, что поставка оборудования – это реализация договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Глава ОП отметил, что в рамках первого этапа в Украину едут 78 промышленных бойлеров мощностью 116,5 МВт.

Второй этап поддержки рассчитан на следующие шесть месяцев. В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые больше всего страдают от обстрелов.

16 января 2026 года Кулеба сообщил, что Украина получит от Италии около 80 промышленных бойлеров.

В тот же день стало известно, что Италия выделила 38,5 млн евро на восстановление Одесской области.