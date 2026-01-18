Україна днями отримає партію опалювального обладнання від Італії

Між Україною та Італією є домовленість щодо постачання майже чотирьох сотень промислових бойлерів протягом першої половини 2026 року

Кирило Буданов (Фото: Facebook-акаунт глави ОП)

Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він заявив, що Україна продовжує залучати міжнародну допомогу для подолання складної ситуації в енергетиці після російських атак. Днями до України надійде опалювальне обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від обстрілів.

Буданов уточнив, що постачання обладнання – це реалізація домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Глава ОП зазначив, що у межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів потужністю 116,5 МВт.

Другий етап підтримки розрахований на наступні шість місяців. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які найбільше потерпають від обстрілів.