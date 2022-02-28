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Украина начала перехватывать военную инициативу – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 13:20
Украина начала перехватывать военную инициативу – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина начала перехватывать военную инициативу у России, которая напала на украинскую землю рано утром 24 февраля. Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с верховным главнокомандующим – президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы", – заявил он.

По его словам, план России был построен на принципах нацистов – молниеносный проход бронетанковых колонн вглубь территории, уничтожение критической инфраструктуры, блокирование крупных городов, разрушение логистических связей, создание паники и хаоса, проведение спецопераций по уничтожению руководства страны.

Центральной частью плана был захват Киева и создание подконтрольного РФ марионеточного правительства. Однако ни одна из целей РФ на сегодня не достигнута, оккупанты получают отпор по всем направлениям.

Он добавил, что украинская национальная мобилизация растет, сопротивление агрессии становится крепче – и с каждым днем Украина все ближе к окончательной победе.

https://t.me/livekharkov/27974

Марк Сировой
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война снбо инициатива Алексей Данилов
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