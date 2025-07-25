Украина надеется, что команда "нейтральных" россиянок не попадет на чемпионат по шахматам

Российский диктатор Владимир Путин и нынешний руководитель FIDE Аркадий Дворкович (Иллюстративное фото прошлых лет: ресурс оккупантов)

Украина надеется, что Международный олимпийский комитет откажется допускать "нейтральную" команду из гражданок России на Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2025 года. Об этом говорится в письме, которое украинские институты направили в МОК и руководящие органы Международной федерации шахмат (FIDE), сообщило Министерство молодежи и спорта.

"Война, развязанная Россией, уже унесла жизни более 600 украинских атлетов и тренеров. Разрушено более 700 объектов спортивной инфраструктуры, в том числе 19 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки", – напомнили в письме.

Украина отметила, что решение FIDE допустить российскую женскую сборную к чемпионату противоречит базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении, а также рекомендациям МОК 2023 года.

В Киеве отметили, что такое решение является "очередным свидетельством полной подконтрольности FIDE шахматной федерации РФ".

"Напомним, что международная федерация возглавляется гражданином РФ Аркадием Дворковичем – приближенным к Кремлю функционером и публичным сторонником путинского режима", – говорится в документе.

Украинские ведомства отметили, что страны-агрессоры используют спорт не для диалога и единства, а как инструмент пропаганды, и Киев надеется, что МОК займет принципиальную позицию и откажет в согласовании участия российской команды.

"Позиция Украины остается неизменной: пока идет война против нашего народа, российские и беларусские атлеты не должны иметь права участвовать в международных соревнованиях в любом статусе", – заключают в письме.

Под обращением подписались руководитель Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Матвей Бедный и глава украинской шахматной федерации, советник президента Александр Камышин.