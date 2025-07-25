Украина надеется, что команда "нейтральных" россиянок не попадет на чемпионат по шахматам
Украина надеется, что Международный олимпийский комитет откажется допускать "нейтральную" команду из гражданок России на Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2025 года. Об этом говорится в письме, которое украинские институты направили в МОК и руководящие органы Международной федерации шахмат (FIDE), сообщило Министерство молодежи и спорта.
"Война, развязанная Россией, уже унесла жизни более 600 украинских атлетов и тренеров. Разрушено более 700 объектов спортивной инфраструктуры, в том числе 19 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки", – напомнили в письме.
Украина отметила, что решение FIDE допустить российскую женскую сборную к чемпионату противоречит базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении, а также рекомендациям МОК 2023 года.
В Киеве отметили, что такое решение является "очередным свидетельством полной подконтрольности FIDE шахматной федерации РФ".
"Напомним, что международная федерация возглавляется гражданином РФ Аркадием Дворковичем – приближенным к Кремлю функционером и публичным сторонником путинского режима", – говорится в документе.
Украинские ведомства отметили, что страны-агрессоры используют спорт не для диалога и единства, а как инструмент пропаганды, и Киев надеется, что МОК займет принципиальную позицию и откажет в согласовании участия российской команды.
"Позиция Украины остается неизменной: пока идет война против нашего народа, российские и беларусские атлеты не должны иметь права участвовать в международных соревнованиях в любом статусе", – заключают в письме.
Под обращением подписались руководитель Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Матвей Бедный и глава украинской шахматной федерации, советник президента Александр Камышин.
- 18 июля FIDE позволила команде гражданок РФ принять участие в Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2025 года под нейтральным флагом – это произойдет, если не будет возражений со стороны МОК.
- После полномасштабного вторжения РФ в Украину российских игроков в нейтральном статусе допускали только к индивидуальным соревнованиям.
- В сентябре 2024-го информированный собеседник LIGA.net подтверждал, что нынешний президент FIDE Дворкович зависит от власти РФ – на него есть уголовные дела и он имеет активы в стране-агрессоре.
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