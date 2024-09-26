Президент Путина? На главу Международной федерации шахмат давили власти РФ – источник

Собеседник LIGA.net заявил, что Дворкович вынес вопрос о снятии санкций с российских и беларуских шахматистов из-за давления из страны-агрессора

Аркадий Дворкович (Фото: EPA)

Нынешний глава международной организации шахматистов FIDE, россиянин Аркадий Дворкович зависит от властей РФ – на него есть уголовные дела и у него есть активы в стране-агрессоре, рассказал LIGA.net анонимный собеседник, присутствовавший на Генассамблее организации 21-22 сентября в Будапеште.

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"[Дворкович является самостоятельной фигурой] ровно на столько же, на сколько все российские чиновники или олигархи. У него есть уголовные дела в России, активы в России – и только вопрос в том, какова степень этой самостоятельности. А так, конечно, они все зависимы от российских властей", – заявил собеседник.

Также он сообщил: в кулуарах "все говорили", что вопрос возвращения России и Беларуси вынесен потому, что на Дворковича давят российские власти и требуют принятия таких решений.

При этом, отметил собеседник, президент FIDE искал выход: как и не попасть в опалу на родине, но при этом не принимать "глупых решений".

Также LIGA.net обратилась к главе украинской Федерации шахмат, советнику президента Александру Камышину с вопросом, какая кандидатура на должность главы FIDE будет лучшей для Украины. Следующие выборы руководителя организации должны пройти на Генассамблее через два года.

Камышин не назвал конкретных кандидатов, но отметил: лучшей будет кандидатура, которая будет отстаивать закон права и вести деятельность организации прозрачным и законным способом.

"Мы какие-либо правила воспринимаем, но мы не воспринимаем, когда организация политически мотивированно и некорректно руководствуется, не прозрачно и не согласно установленным правилам", – отметил украинский чиновник.

Да кто такой Дворкович? Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. Российский высокопоставленный чиновник в прошлом, нынешний президент организации был одним из соратников третьего "президента РФ" Медведева. После возвращения диктатора Путина на президентство в 2012-м, Дворкович не разделил судьбу части окружения Медведева и миновал преследования со стороны российских силовиков. В 2018 году он ушел из российского правительства, но в том же году он возглавлял оргкомитет подготовки Чемпионата мира по футболу-2018. По данным Financial Times, избрание Дворковича главой Международной федерации пытались продвинуть российские чиновники. В марте 2022-го Дворкович от имени FIDE осудил войну России против Украины. Тогда он заявлял, что Федерация гарантирует непроведение официальных мероприятий в России и Беларуси, и что российским и беларусским игрокам не разрешат представлять свои страны, пока "не закончится война и украинские игроки не вернутся в шахматы". Тогда Дворкович покинул пост главы госфонда РФ "Сколково", а впоследствии был исключен Путиным из Совета по науке и образованию.

В настоящее время российские и беларусские шахматисты могут выступать на турнирах только под нейтральным флагом FIDE. В частности, в 2023-м россиянин Непомнящий проиграл китайскому игроку Дин Лиженю матч за звание чемпиона мира, когда выступал под нейтральным флагом FIDE.

21-22 сентября в Будапеште прошла Генассамблея FIDE, во время которой могли снять санкции с россиян и беларусов. Против этого выступили как украинские чиновники, так и именитые шахматисты – в частности, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен.

В конце концов, Генассамблея 41 голосом рекомендовала Совету FIDE оставить все санкции, 21 голос поддержал снятие ограничений для россиян и беларусов, 11 делегатов воздержались.

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