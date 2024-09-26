Президент Путіна? На голову Міжнародної федерації шахів тиснула російська влада – джерело

Співрозмовник LIGA.net заявив, що Дворкович виніс питання про зняття санкцій з російських та білоруських шахістів через тиск з країни-агресора

Аркадій Дворкович (Фото: EPA)

Нинішній очільник міжнародної організації шахістів FIDE, росіянин Аркадій Дворкович залежить від влади РФ – на нього є кримінальні справи й він має активи у країні-агресорі, розповів LIGA.net анонімний співбесідник, який був присутній Генасамблеї організації 21-22 вересня у Будапешті.

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"[Дворкович є самостійною фігурою] рівно на стільки ж, на скільки всі російські чиновники або олігархи. Він має кримінальні справи в Росії, активи в Росії – і тільки питання у тому, яка ступінь цієї самостійності. А так, звичайно, вони всі залежні від російської влади", – заявив співбесідник.

Також він повідомив: у кулуарах "всі говорили", що питання повернення Росії та Білорусі винесено тому, що на Дворковича тисне російська влада й вимагає ухвалення таких рішень.

При цьому, зазначив співрозмовник, президент FIDE шукав вихід: як і не попасти в опалу на батьківщині, але при цьому не ухвалювати "дурних рішень".

Також LIGA.net звернулася до голови української Федерації шахів, радника президента Олександр Камишіна з питанням, яка кандидатура на посаду голови FIDE буде найкращою для України. Наступні вибори очільника організації мають відбутися на Генасамблеї через два роки.

Камишін не назвав конкретних кандидатів, але зазначив: найкращою буде кандидатура, яка відстоюватиме закон права та вестиме діяльність організації у прозорий та законний спосіб.

"Ми будь-які правила сприймаємо, але ми не сприймаємо, коли організація політично мотивовано і некоректно керується, не прозоро і не згідно зі встановленими правилами", – зазначив український посадовець.

Та хто такий Дворкович? Дворкович очолює FIDE з 2018 року. Російський високопосадовець у минулому, нинішній президент організації був одним із соратників третього "президента РФ" Медведєва. Після повернення диктатора Путіна на президентство у 2012-му, Дворкович не розділив долю частини оточення Медведєва й оминув переслідування з боку російських силовиків. У 2018 він пішов з російського уряду, але того ж року очолював оргкомітет підготовки Чемпіонату світу з футболу-2018. За даними Financial Times, обрання Дворковича очільником Міжнародної федерації намагалися просунути російські чиновники. У березні 2022-го Дворкович від імені FIDE засудив війну Росії проти України. Тоді він заявляв, що Федерація гарантує непроведення офіційних заходів у Росії та Білорусі, й що російським і білоруським гравцям не дозволять представляти свої країни, поки "не закінчиться війна й українські гравці не повернуться до шахів". Тоді Дворкович залишив посаду голови держфонду РФ "Сколково", а згодом був виключений Путіним з Ради щодо науки й освіти.

Наразі російські й білоруські шахісти можуть виступати на турнірах тільки під нейтральним прапором FIDE. Зокрема, у 2023-му росіянин Непомнящий програв китайському гравцю Дін Ліженю матч за звання чемпіона світу, коли виступав під нейтральним прапором FIDE.

21-22 вересня у Будапешті відбулася Генасамблея FIDE, під час якої могли зняти санкції з росіян та білорусів. Проти цього виступили як українські посадовці, так і імениті шахісти – зокрема, 16-й чемпіон світу Магнус Карлсен.

Врешті решт, Генасамблея 41 голосом рекомендувала Раді FIDE залишити всі санкції, 21 голос підтримав зняття обмежень для росіян та білорусів, 11 делегатів утрималися.

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