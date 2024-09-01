Глава паралімпійського комітету: Росіяни провокують українських атлетів, називають хохлами

Валерій Сушкевич, наводячи один із прикладів провокацій, заявив, що росіяни "щось говорять про хохлів", звертаючись до українців

Максим Шавріков, російський легкоатлет (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

На Паралімпійських іграх-2024 у Парижі росіяни провокують українських спортсменів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Національного паралімпійського комітету (НПК) Валерій Сушкевич.

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"Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про "хохлів". Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда", – розповів посадовець.

Інший варіант провокацій росіян полягає у тому, що вони показово "ласкаво" кажуть, наприклад, "здравствуйте", каже Сушкевич.

Обидва варіанти він вважає "мерзенними" й такими, що "викликають однозначну реакцію українських спортсменів". За словами очільника НПК, головне — не піддатися на провокацію, оскільки це може призвести до дискваліфікації українських атлетів.

Паралімпійські Ігри почалися у Парижі 28 серпня й триватимуть до 8 вересня. Загалом у складі 140 спортсменів.

У 2023 році Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) в Бахрейні вирішила допустити російських спортсменів до Паралімпіади.

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