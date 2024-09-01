Глава параолимпийского комитета: Россияне провоцируют украинских атлетов, называют хохлами

Валерий Сушкевич, приводя один из примеров провокаций, заявил, что россияне "что-то говорят о хохлах", обращаясь к украинцам

Максим Шавриков, российский легкоатлет (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

На Паралимпийских играх-2024 в Париже россияне провоцируют украинских спортсменов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Национального паралимпийского комитета (НПК) Валерий Сушкевич.

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"Первый вариант – хамовитые провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о "хохлов". Я об этом говорил президенту Международного Паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечания, потому что будет беда", – рассказал чиновник.

Другой вариант провокаций россиян состоит в том, что они показательно "ласково" говорят, например, "здравствуйте", говорит Сушкевич.

Оба варианта он считает "мерзкими" и "вызывающими однозначную реакцию украинских спортсменов". По словам главы НПК, главное — не поддаться провокации, поскольку это может привести к дисквалификации украинских атлетов.

Паралимпийские Игры начались в Париже 28 августа и продлятся до 8 сентября . Всего в составе 140 спортсменов.

В 2023 году Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне решила допустить российских спортсменов в Паралимпиаду.

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