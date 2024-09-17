Україна закликала Міжнародну федерацію шахів продовжити відсторонення гравців з РФ і Білорусі

Троє українських посадовців висловили "глибоку стурбованість" планами FIDE розглянути таке питання на Генеральній асамблеї у Будапешті

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українські посадовці закликають Міжнародну шахову федерацію (FIDE) продовжити відсторонення та не відновлювати права російських і білоруських шахових федерацій. Відповідний лист підписали міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та президент української Федерації шахів Олександр Камишін.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Чиновники висловили "глибоку стурбованість" планами FIDE розглянути таке питання на Генеральній асамблеї, що має відбутися 21-22 вересня у столиці Угорщини Будапешті.

Також у документі вони нагадали, що РФ веде гібридну війну проти України понад десять років, а повномасштабне вторгнення у 2022 році, співучасницею якого стала Білорусь, стало найкривавішою війною у Європі з часів II Світової війни.

Так, із 24 лютого 2022-го росіяни вбили понад 500 спортсменів і тренерів, зокрема 21 шахіста, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Також у листі наголошують, що спортивні організації РФ і Білорусі є інструментом державної політики цих країн, а допуск їх до змагань означатиме легітимацію війни, котру ці країни ведуть.

"Україна наполягає, що спортсмени з Росії та Білорусі мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі", – зауважують у повідомленні.

І поки війська РФ за підтримки Білорусі ведуть війну проти українського народу, повинна зберігатися заборона на участь спортсменів із цих двох країн, акцентують посадовці.

Загалом Україна закликає FIDE продовжити відсторонення спортсменів з РФ і Білорусі від усіх міжнародних змагань.

З 2018 року FIDE очолює Аркадій Дворкович – у минулому російський високопосадовець, один із соратників колишнього "президента РФ" Медведєва. Після повернення Путіна на президентство у 2012-му, Дворкович не розділив долю частини оточення Медведєва й оминув переслідування з боку російських силовиків. У 2018 він пішов з російського уряду, також був головою оргкомітету підготовки Чемпіонату світу з футболу, що того року відбувся у РФ.

За даними FT, обрання Дворковича очільником Міжнародної федерації намагалися просунути російські посадовці. У березні 2022-го Дворкович від імені FIDE засудив війну РФ проти України. Тоді він заявляв, що Федерація гарантує непроведення офіційних заходів у Росії та Білорусі, й що російським і білоруським гравцям не дозволять представляти свої країни, поки "не закінчиться війна й українські гравці не повернуться до шахів". Тоді Дворкович залишив посаду голови держфонду "Сколково", а згодом був виключений Путіним з Ради щодо науки й освіти.

Як і в інших дисциплінах, російські шахісти почали виступати за інші країни або під нейтральним прапором. Так, у 2023-му росіянин Непомнящий програв китайському гравцю Дін Ліженю матч за звання чемпіона світу, коли виступав під нейтральним прапором FIDE.

Читайте також: Глава паралімпійського комітету: Росіяни провокують українських атлетів, називають хохлами