Украина призвала FIDE продолжить отстранение игроков из РФ и Беларуси

Три украинских чиновника выразили "глубокую обеспокоенность" планами Федерации рассмотреть такой вопрос на Генеральной ассамблее в Будапеште

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Украинские чиновники призывают Международную шахматную федерацию (FIDE) продолжить отстранение и не восстанавливать права российских и беларусских шахматных федераций. Соответствующее письмо подписали министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр иностранных дел Андрей Сибига и президент украинской Федерации шахмат Александр Камышин.

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Чиновники выразили "глубокую обеспокоенность" планами FIDE рассмотреть такой вопрос на Генеральной ассамблее, которая состоится 21-22 сентября в столице Венгрии Будапеште.

Также в документе они напомнили, что РФ ведет гибридную войну против Украины более 10 лет, а полномасштабное вторжение в 2022 году, соучастницей которого стала Беларусь, стало самой кровавой войной в Европе со времен II Мировой войны.

Так, с 24 февраля 2022-го россияне убили более 500 спортсменов и тренеров, в частности 21 шахматиста, еще двое считаются пропавшими без вести.

Также в письме отмечают, что спортивные организации РФ и Беларуси являются инструментом государственной политики этих стран, а допуск их к соревнованиям будет означать легитимацию войны, которую ведут эти страны.

"Украина настаивает, что спортсмены из России и Белоруссии должны быть отстранены от участия в международном спортивном движении", – отмечают в сообщении.

И пока войска РФ при поддержке Беларуси ведут войну против украинского народа, должен сохраняться запрет на участие спортсменов из этих двух стран, акцентируют чиновники.

В целом Украина призывает FIDE продолжить отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от всех международных соревнований.

С 2018 года FIDE возглавляет Аркадий Дворкович – в прошлом российский высокопоставленный чиновник, один из соратников бывшего "президента РФ" Медведева. После возвращения Путина на президентство в 2012-м Дворкович не разделил судьбу части окружения Медведева и миновал преследования со стороны российских силовиков. В 2018 он ушел из российского правительства, также являлся главой оргкомитета подготовки Чемпионата мира по футболу, который в том году проходил в РФ.

По данным FT, избрание Дворковича главой Международной федерации пытались продвинуть российские чиновники. В марте 2022 года Дворкович от имени FIDE осудил войну РФ против Украины. Тогда он заявлял, что Федерация гарантирует непроведение официальных мероприятий в России и Беларуси, и что российским и беларусским игрокам не разрешат представлять свои страны, пока "не закончится война и украинские игроки не вернутся в шахматы". Тогда Дворкович покинул пост главы госфонда "Сколково", а впоследствии был исключен Путиным из Совета по науке и образованию.

Как и в других дисциплинах, российские шахматисты стали выступать за другие страны или под нейтральным флагом. Так, в 2023-м россиянин Непомнящий проиграл китайскому игроку Дин Лиженю матч за звание чемпиона мира, когда выступал под нейтральным флагом FIDE.

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