Україна сподівається, що команда "нейтральних" росіянок не потрапить на чемпіонат з шахів

Київ нагадав, що Міжнародною федерацією керує близький до Кремля Дворкович

Російський диктатор Володимир Путін та нинішній керівник FIDE Аркадій Дворкович (Ілюстративне фото попередніх років: ресурс окупантів)

Україна сподівається, що Міжнародний олімпійський комітет відмовиться допускати "нейтральну" команду з громадянок Росії на Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2025. Про це йдеться у листі, який українські інституції надіслали до МОК та керівних органів Міжнародної федерації шахів (FIDE), повідомило Міністерство молоді та спорту.

"Війна, розв'язана Росією, вже забрала життя понад 600 українських атлетів та тренерів. Зруйновано понад 700 об'єктів спортивної інфраструктури, зокрема 19 баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки", – нагадали у листі.

Україна зауважила, що рішення FIDE допустити російську жіночу збірну до чемпіонату суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності та солідарності у світовому спортивному русі, а також рекомендаціям МОК 2023 року.

У Києві наголосили, що таке рішення є "черговим свідченням повної підконтрольності FIDE шаховій федерації РФ".

"Нагадаємо, що міжнародна федерація очолюється громадянином РФ Аркадієм Дворковичем — наближеним до Кремля функціонером і публічним прихильником путінського режиму", – йдеться у документі.

Українські відомства наголосили, що країни-агресори використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди, й Київ сподівається, що МОК займе принципову позицію та відмовить у погодженні участі російської команди.

"Позиція України залишається незмінною: доки триває війна проти нашого народу, російські й білоруські атлети не повинні мати права брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", – підсумовують у листі.

Під зверненням підписались керівник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та глава української Федерації шахів, радник президента Олександр Камишін.