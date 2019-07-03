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03.07.2019, 20:51

Украина не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы - МИД

Украина не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы - МИД - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В МИД напомнили, что ПАСЕ – это совещательный орган

Украина не обязана приглашать наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборы, так как ПАСЕ является совещательным органом, и его решения не являются обязательными к выполнению. Об этом в комментарии Укринформу заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Наблюдать за выборами в Украине является правом ПАСЕ, в то же время парламент не обязан приглашать ПАСЕ, которая теряет свой авторитет из-за отмены решений по российской агрессии против Украины", - сказала она.

Зеленко также напомнила, что ПАСЕ – это совещательный орган.

"Давайте также не забывать о том, что в международной межправительственной организации, которой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы", - отметила пресс-секретарь МИД.

Сегодня президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявилачто Украина, как член Совета Европы, обязана предложить ассамблее наблюдать за выборами. 

Также стало известно, что делегация ПАСЕ, которая находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации, досрочно прекратила свою работу.

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Теги: МИД, пасе, выборы, наблюдатель
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