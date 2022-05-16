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Украина не сможет принять Евровидение-2023, если будут продолжаться боевые действия

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 13:44
Украина не сможет принять Евровидение-2023, если будут продолжаться боевые действия - Фото
Победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra (Фото - EPA)

Украина не сможет принять следующий песенный конкурс Евровидение, если в стране и дальше будут продолжаться боевые действия. Об этом продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк сказал в комментарии для Радіо Свобода.

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Кондратюк считает, что если до конца лета не завершатся боевые действия и оккупантов не удастся вытеснить за границы страны, провести Евровидение в Украине, скорее всего, не получится. 

"Будет сложно оргкомитету Евровидения принять решение о проведении конкурса в стране, где агрессор обстреливает всю территорию – от Закарпатья до Луганщины", – сказал Кондратюк.

Он допускает, что право проведения конкурса могут передать стране, занявшей второе место.

Сергей Бережной
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Игорь Кондратюк Евровидение 2023
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