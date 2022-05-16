Украина не сможет принять Евровидение-2023, если будут продолжаться боевые действия

Украина не сможет принять следующий песенный конкурс Евровидение, если в стране и дальше будут продолжаться боевые действия. Об этом продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк сказал в комментарии для Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кондратюк считает, что если до конца лета не завершатся боевые действия и оккупантов не удастся вытеснить за границы страны, провести Евровидение в Украине, скорее всего, не получится.

"Будет сложно оргкомитету Евровидения принять решение о проведении конкурса в стране, где агрессор обстреливает всю территорию – от Закарпатья до Луганщины", – сказал Кондратюк.

Он допускает, что право проведения конкурса могут передать стране, занявшей второе место.

Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022.

После своего конкурсного выступления группа Kalush Orchestra со сцены обратилась к зрителям всего мира с призывом спасти украинских военнослужащих, окруженных российскими войсками в Мариуполе на заводе Азовсталь.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.