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Украина обратилась в ЮНЕСКО: россияне собираются разрушить Софию Киевскую — Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 18:05
Украина обратилась в ЮНЕСКО: россияне собираются разрушить Софию Киевскую — Ткаченко - Фото
Софийский собор (Фото - president.gov.ua)

Россияне собираются уничтожить Софию Киевскую. Украина обратилась в ЮНЕСКО: просит "прекратить молчание". Об этом в Facebook написал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Они стремятся уничтожить всю украинскую историю, пытаясь присвоить ее себе", – говорит он.

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Ткаченко напомнил, что сегодня Минобороны РФ заявило о намерении бомбить "объекты Службы безопасности Украины" в центре Киева.

В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается собор Святой Софии с мозаиками и фресками XI века. Этот уникальный архитектурный памятник включен в Список объектов всемирного наследия. "Любой вред или разрушение собора, нанесенные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества", – пишет он.

"Уже направили письмо в ЮНЕСКО, – добавил Ткаченко. – Призываем мировое сообщество вмешаться и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти собор Святой Софии от угрозы уничтожения".

  • Час назад российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве. По данным МВД, попали в аппаратную вещателя: "Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов".

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Валерия Кондратова
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