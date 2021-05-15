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Украина обязательно будет в Евросоюзе – Зеленский в День Европы

15.05.2021, 13:10
Украина обязательно будет в Евросоюзе – Зеленский в День Европы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина обязательно войдет в состав Европейского союза. Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем Европы.

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"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Евросоюзе", – написал Зеленский.

День Европы – это праздник, который в Украине, начиная с 2003 года, отмечают в третью субботу мая. Совет Европы отмечает его 5 мая, а Евросоюз – 9 мая.

ЕС утвердил 9 мая Днем Европы в 1985 году, чтобы увековечить день провозглашения Декларации Шумана, положившей начало послевоенной евроинтеграции.  

  • 12 мая в Кабмине предположили, куда Украина вступит раньше: в НАТО или ЕС.

Читайте также: В Кабмине ожидают, что НАТО уже осенью начнет подготовку над предоставлением Украине ПДЧ

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский день европы
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