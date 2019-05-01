Украина ожидает усиления санкций против РФ из-за паспортов

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Указ президент РФ Владимира Путина, направленный на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, является юридически ничтожным и не будет признаваться украинской стороной. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Украины.

"Обнародованный указ президента РФ... как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной", - говорится в заявлении.

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Цель принятых Путиным решений - "защита прав и свобод человека и гражданина" - в МИД назвали "особенно циничной", поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

МИД потребовал от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения, касающиеся паспортизации граждан Украины, и устранить их негативные последствия.

В заявлении министерства также говорится, что Украина ожидает от "международных партнеров усиления санкций против кремлевского режима".

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Сегодня Путин подписал еще один указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины.