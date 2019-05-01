Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.05.2019, 21:24

Украина ожидает усиления санкций против РФ из-за паспортов

Украина ожидает усиления санкций против РФ из-за паспортов - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

МИД потребовал от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения

Реклама
Реклама

Указ президент РФ Владимира Путина, направленный на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, является юридически ничтожным и не будет признаваться украинской стороной. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Украины.

"Обнародованный указ президента РФ... как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной", - говорится в заявлении.

Реклама

Цель принятых Путиным решений - "защита прав и свобод человека и гражданина" - в МИД назвали "особенно циничной", поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

МИД потребовал от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения, касающиеся паспортизации граждан Украины, и устранить их негативные последствия.

В заявлении министерства также говорится, что Украина ожидает от "международных партнеров усиления санкций против кремлевского режима".

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Сегодня Путин подписал еще один указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: МИД, паспорт, Путин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 