Украина отказалась выдавать РФ россиянина из Правого сектора

Генпрокуратура отказала России в удовлетворении запроса на выдачу гражданина РФ, члена Правого сектора "С". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, в РФ россиянина преследуют за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.
"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениным было принято решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", - написала она.