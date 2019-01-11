Украина отказалась выдавать РФ россиянина из Правого сектора

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокуратура отказала России в удовлетворении запроса на выдачу гражданина РФ, члена Правого сектора "С". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в РФ россиянина преследуют за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.

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"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениным было принято решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", - написала она.