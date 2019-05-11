Украина открыла почетное консульство на Сардинии: фото

Фото: пресс-служба посольства

Украина открыла почетное консульство в городе Кальяри (Сардиния, Италия). Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

В мероприятии принял участие, в том числе, глава украинского МИД Павел Климкин. На открытии консульства присутствовали также посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, представители местной власти и украинской общины. Украину на Сардинии будет представлять консул Энтони Гранде.

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Фото: пресс-служба посольства Украины в Италии

"С сегодняшнего дня желто-голубой флаг украшает одну из центральных улиц главного города Сардинии", - отмечает пресс-служба посольства.

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