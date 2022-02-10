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Украина с партнерами будет искать ответ на беспрецедентную блокаду морей Россией

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 12:15
Украина с партнерами будет искать ответ на беспрецедентную блокаду морей Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министерство иностранных дел выразило протест из-за беспрецедентной блокады Россией Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ, говорится в заявлении на сайте МИД.

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МИД считает действия России агрессивными, частью гибридной войны и неуважением к международному праву.

В ведомстве выразили "решительный протест" и заявили, что вместе с партнерами, прежде всего из Черноморского региона, будут работать, чтобы действия РФ получили "надлежащую оценку и ответ".

В заявлении отмечается, что нынешняя блокада под видом военных учений – беспрецедентна по своему охвату. Она практически делает невозможным судоходство в обоих морях и необоснованно существенно усложняет международное судоходство, прежде всего, торговое.

Такая ситуация может иметь социальные последствия в первую очередь для украинских портов, говорят в МИД.

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Марк Сировой
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МИД порт черное море азовское море керченский пролив блокада
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