Украина с партнерами будет искать ответ на беспрецедентную блокаду морей Россией
Министерство иностранных дел выразило протест из-за беспрецедентной блокады Россией Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ, говорится в заявлении на сайте МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
МИД считает действия России агрессивными, частью гибридной войны и неуважением к международному праву.
В ведомстве выразили "решительный протест" и заявили, что вместе с партнерами, прежде всего из Черноморского региона, будут работать, чтобы действия РФ получили "надлежащую оценку и ответ".
В заявлении отмечается, что нынешняя блокада под видом военных учений – беспрецедентна по своему охвату. Она практически делает невозможным судоходство в обоих морях и необоснованно существенно усложняет международное судоходство, прежде всего, торговое.
Такая ситуация может иметь социальные последствия в первую очередь для украинских портов, говорят в МИД.
- 9 февраля сообщалось, что Россия запланировала масштабные морские учения с 13 по 19 февраля, фактически блокируя доступ к морским портам Украины.
Читайте также: Россия перебрасывает шесть десантных кораблей в Черное море
Комментарии