Украина с партнерами будет искать ответ на беспрецедентную блокаду морей Россией

Министерство иностранных дел выразило протест из-за беспрецедентной блокады Россией Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ, говорится в заявлении на сайте МИД.

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МИД считает действия России агрессивными, частью гибридной войны и неуважением к международному праву.

В ведомстве выразили "решительный протест" и заявили, что вместе с партнерами, прежде всего из Черноморского региона, будут работать, чтобы действия РФ получили "надлежащую оценку и ответ".

В заявлении отмечается, что нынешняя блокада под видом военных учений – беспрецедентна по своему охвату. Она практически делает невозможным судоходство в обоих морях и необоснованно существенно усложняет международное судоходство, прежде всего, торговое.

Такая ситуация может иметь социальные последствия в первую очередь для украинских портов, говорят в МИД.

9 февраля сообщалось, что Россия запланировала масштабные морские учения с 13 по 19 февраля, фактически блокируя доступ к морским портам Украины.

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Марк Сировой

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