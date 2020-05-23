Украина отреагировала на намерение США выйти из договора об открытом небе

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Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей реализации договора об открытом небе, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками. Об этом заявили в пресс-служба Министерства иностранных дел, реагируя на намерение США выйти из договора об открытом небе.

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В МИД отметили, что роль и эффективность договора постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ" над Крымом и Донбассом из-за их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к госгранице Украины.

"В то же время, ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает все государства-участников приложить максимальные усилия для поиска выхода из сложившейся ситуации", - резюмировали в МИД.

Справка. Договор об открытом небе - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 23 государствами.

США объявили о своем намерении выйти из договора об открытом небе, разрешающего наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора. Причина - многочисленные случаи нарушения Россией условий договора. Позавчера

22 мая страны-участницы договора заявили , что они разделяют озабоченность Вашингтона по поводу невыполнения Россией условий договора, однако считают, что он остается "функциональным и полезным".