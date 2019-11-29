Украина: Переименование улицы в Перемышле не может быть оправдано

Иосафат Коциловский (Фото: Facebook посольства)

Посольство Украины в Польше заявляет, что переименование улицы в Перемышле, названной в честь греко-католического священника Иосафата Коциловского, является беспрецедентным явлением и не может быть оправдано. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Посольство называет решение городских властей об отмене названия "поспешным и опрометчивым". "Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля на этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что папа Иоанн Павел II в 2001 году провозгласил Коциловского блаженным, и переименование улицы - посягательство на его память и на решение Католической церкви.

Во время Второй мировой войны Коциловский безвыездно оставался в Перемышльской епархии, за свою деятельность подвергался контролю и давлению со стороны как советских, так и немецких властей. После войны пытался противостоять коммунистическому режиму. В 1945 году был впервые арестован польскими властями, а позже передан советской власти, повторно арестован в 1946 и умер 17 ноября 1947 года в Лукьяновской тюрьме в Киеве.

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