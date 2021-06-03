UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина, по решению Высшего совета правосудия, заплатит одному из главарей террористов

03.06.2021, 21:55
Украина, по решению Высшего совета правосудия, заплатит одному из главарей террористов - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Высший совет правосудия Украины отправил в почетную отставку судью террористической организации ЛНР Наталью Булавину, обеспечив ей судейские выплаты и пенсию из госбюджета Украины. Увольнять – что лишило бы ее привилегий – ВСП отказался. Об этом сообщает фундация Dejure.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении фундации говорится, что Булавина согласилась работать в составе террористической организации ЛНР, где ее называют "судьей верховного суда". Теперь, после решения ВСП, ей обеспечены "пожизненные денежные выплаты ежегодно". "Вот и живите теперь с этим", – сказано в сообщении.

В фундации рассказали, что до оккупации части Луганской области Булавина работала председателем Краснодонского районного суда. После этого осталась на оккупированной территории и работает "председателем совета судей и судьей верховного суда " боевиков.

В 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала уволить Булавину. Кроме рекомендации ВККС Высший совет правосудия получил письмо от СБУ, в котором говорилось, что Булавина участвовала в совещаниях по обсуждению "уголовного и уголовно-процессуального кодексов" террористов ЛНР, говорится в сообщении.

ВСП, по информации Dejure, отказался увольнять "судью" по представлению ВККС и решил, что СБУ предоставила недостаточно доказательств. "Поэтому отправил ее в почетную отставку с многотысячными выплатами за наш счет. Очередное издевательство Высшего совета кривосудия над справедливостью", – считают в фундации.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

Читайте также: Спецпроект | Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив (от 25.03)

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судебная реформа суд ВККС всп наталья булавина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 