Украина, по решению Высшего совета правосудия, заплатит одному из главарей террористов

Высший совет правосудия Украины отправил в почетную отставку судью террористической организации ЛНР Наталью Булавину, обеспечив ей судейские выплаты и пенсию из госбюджета Украины. Увольнять – что лишило бы ее привилегий – ВСП отказался. Об этом сообщает фундация Dejure.

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В сообщении фундации говорится, что Булавина согласилась работать в составе террористической организации ЛНР, где ее называют "судьей верховного суда". Теперь, после решения ВСП, ей обеспечены "пожизненные денежные выплаты ежегодно". "Вот и живите теперь с этим", – сказано в сообщении.

В фундации рассказали, что до оккупации части Луганской области Булавина работала председателем Краснодонского районного суда. После этого осталась на оккупированной территории и работает "председателем совета судей и судьей верховного суда " боевиков.

В 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала уволить Булавину. Кроме рекомендации ВККС Высший совет правосудия получил письмо от СБУ, в котором говорилось, что Булавина участвовала в совещаниях по обсуждению "уголовного и уголовно-процессуального кодексов" террористов ЛНР, говорится в сообщении.

ВСП, по информации Dejure, отказался увольнять "судью" по представлению ВККС и решил, что СБУ предоставила недостаточно доказательств. "Поэтому отправил ее в почетную отставку с многотысячными выплатами за наш счет. Очередное издевательство Высшего совета кривосудия над справедливостью", – считают в фундации.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

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Вадим Ребрина

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