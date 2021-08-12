Украина пожаловалась в Гаагу на военные преступления в Крыму против культурных ценностей

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суд в Гааге о военных преступлениях против культурных объектов во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Правоохранители объясняют, что культурные ценности во временно оккупированном Крыму – собственность Украины, которая охраняется национальным законодательством и международным правом.

Сообщается, что в обращении к суду в Гааге предоставлены доказательства разрушения и присвоения объектов культурной собственности – Херсонеса и его хоры, Ханского дворца в Бахчисарае, Чуфут-Кале, Крымской астрофизической обсерватории, Башни Константина и Доковой башни в Феодосии, церкви Ивана Предтечи в Керчи.

Также Украина жалуется на незаконные раскопки и модификации культурных ценностей (в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен), незаконный оборот предметов культуры, преступную небрежность при незаконных реставрациях, разрушение культурных объектов во время строительства так называемой трассы Таврида.

"Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", – говорит Венедиктова.

Отмечается, что сообщение в Гаагу готовили вместе с экспертами Украинской Хельсинской группы, Регионального центра прав человека, Евромайдан-Крым, Украинской ассоциации международного права.

Параллельно в Украине в 23 производствах расследуют более 100 преступлений против культурного наследия в Крыму.

11 декабря 2020-го Офис прокурора МУС завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления.

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