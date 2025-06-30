Украина получит $500 млн от МВФ

Иллюстративное фото: МВФ

В ближайшее время Украина получит $500 млн от Международного валютного фонда, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы Расширенного кредитного механизма (Extended Fund Facility, EFF).

Это будет уже девятый транш, который Украина получает по этой программе. Государство направит эти средства на покрытие приоритетных бюджетных расходов, отметил Шмыгаль.

В целом, в рамках EFF Украина получила более $10 млрд.