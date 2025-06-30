Україна отримає $500 млн від МВФ
Найближчим часом Україна отримає $500 млн від Міжнародного валютного фонду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).
Це буде вже дев'ятий транш, який Україна отримує за цією програмою. Держава спрямує ці кошти на покриття пріоритетних бюджетних видатків, зазначив Шмигаль.
Загалом за EFF Україна отримала понад $10 млрд.
- Попередній, восьмий транш, надійшов до державного бюджету 31 березня. Тоді МВФ скерував до України $400 млн.
- Чотирирічна програма EFF була затверджена у березні 2023 року, загалом у її межах Україна отримає $15,5 млрд.