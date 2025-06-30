Україна отримає $500 млн від МВФ

Ілюстративне фото: МВФ

Найближчим часом Україна отримає $500 млн від Міжнародного валютного фонду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Це буде вже дев'ятий транш, який Україна отримує за цією програмою. Держава спрямує ці кошти на покриття пріоритетних бюджетних видатків, зазначив Шмигаль.

Загалом за EFF Україна отримала понад $10 млрд.