Украина получит больше десяти американских боевых катеров Mark VI

В этом году ВМС Украины получат первые боевые катера американского производства Mark VI. Об этом сообщает пресс-служба ВМС. Там не уточнили, сколько катеров получат в 2022 году, но отметили, что общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти.

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В ВМС сообщили, что новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях – Азовском и Черном – в ближней морской операционной зоне.

Согласно сообщению, основной задачей катеров этой серии является патрулирование акватории, однако они имеют гораздо более широкий потенциал благодаря своему вооружению, скорости и другим характеристикам.

При необходимости данные модели способны на скорости более 30 узлов доставить вооруженную группу в количестве 10-12 человек на борт судна-нарушителя. Безопасный подход к цели будет обеспечивать 30-миллиметровая автоматическая пушка. Кроме того, у катера будет современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику не только своего класса, но и высшего, сообщили в ВМС.

Уровень автоматизации процессов управления также отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к боевым единицам американского производства.

Личный состав катеров будет проходить подготовку в США.

18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года.

Вадим Ребрина

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