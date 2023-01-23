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Украина получит первые БМП Bradley в ближайшие недели – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 20:59
Украина получит первые БМП Bradley в ближайшие недели – Пентагон - Фото
Фото: Пентагон

Украина получит первые боевые машины пехоты Bradley из США в "относительно близком будущем" – в ближайшие недели. Об этом заявил на традиционном брифинге для американских журналистов представитель Министерства обороны США, пишет Голос Америки.

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"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расклад сил на поле боя", – сказал чиновник Пентагона.

В предыдущих двух пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, которых называют "убийцами танков". После этого для украинских военных организовали недельные тренировки на этих системах в Германии.

Говоря о нынешней ситуации на поле боя в Украине, представитель Пентагона добавил, что после серьезных потерь в Бахмуте Россия пытается усилить свои позиции по всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных. Но эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их наспех бросают на поле боя", сказал спикер.

В Пентагоне подтвердили, что, несмотря на российское наступление, украинские военные продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.

  • 6 января в США заявили, что передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм.
  • 19 января американский президент объявил о дополнительном пакете военной помощи из еще 59 Bradley, к которым добавят 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов калибра 25 мм.

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Андрій Водяний
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Bradley пентагон США военная помощь оружие
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