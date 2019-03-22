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22.03.2019, 17:40

Украина предлагает обменять сепаратистов на 19 пленных в Донбассе

Украина предлагает обменять сепаратистов на 19 пленных в Донбассе - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирина Геращенко сообщила о готовности Украины обменять на украинских пленных 79 сепаратистов

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Украина предлагает ОРДЛО обменять украинских пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов. Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Радио Свобода.

Речь идет о возможности освободить по меньшей мере 19 украинцев, удерживаемых в плену.

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"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает на Донбассе ФСБ и российские марионетки", - сказала Геращенко.

Соответствующее предложение звучало на переговорах в Минске.

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Теги: обмен пленных, война, Донбасс, Ирина Геращенко
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