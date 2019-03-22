Украина предлагает обменять сепаратистов на 19 пленных в Донбассе

Украина предлагает ОРДЛО обменять украинских пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов. Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Радио Свобода.
Речь идет о возможности освободить по меньшей мере 19 украинцев, удерживаемых в плену.
"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает на Донбассе ФСБ и российские марионетки", - сказала Геращенко.
Соответствующее предложение звучало на переговорах в Минске.