Украина приостановила пребывание Raiffeisen в списке спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило пребывание австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в перечне международных спонсоров войны. Об этом сообщается на сайте НАПК.
Профайл Raiffeisen Bank сейчас заблокирован, а возле его названия появилось примечание: "Статус ПРИОСТАНОВЛЕН на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии".
Raiffeisen Bank International находился в "позорном" списке спонсоров войны с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение RBI продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен считается одним из системно важных банков. Кроме того что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов, указывало НАПК.
Изменение статуса Raiffeisen Bank произошло одновременно со снятием Австрией возражений по поводу окончательного принятия 12-го пакета санкций.
Австрия неоднократно выражала недовольство пребыванием Raiffeisen в этом перечне и, по неофициальным данным, из-за этого тормозила принятие санкций Евросоюза против России. В ночь на 15 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер даже вышел из зала, где проходил саммит Евросоюза, во время согласования новых санкций.
Raiffeisen Bank – единственная австрийская компания в перечне НАПК.
Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом.
Все указанные в списке компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.
- В октябре Украина из-за претензий Венгрии исключила из списка спонсоров войны OTP Bank. Венгерский OTP был в списке международных спонсоров войны с мая 2023 года. Решение было принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание аннексии Россией Луганской и Донецкой областей Украины.
- Raiffeisen Bank International добавили в список международных спонсоров войны еще в марте. В ноябре 2023 года стало известно, что австрийский Raiffeisen отложил сроки выхода с российского рынка.