Украина приостановила пребывание Raiffeisen в списке спонсоров войны

Австрия сняла возражения против нового пакета санкций в обмен на исключение ее крупнейшего банка из черного списка НАПК

Фото: EPA

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило пребывание австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в перечне международных спонсоров войны. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Профайл Raiffeisen Bank сейчас заблокирован, а возле его названия появилось примечание: "Статус ПРИОСТАНОВЛЕН на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии".

Raiffeisen Bank International находился в "позорном" списке спонсоров войны с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение RBI продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен считается одним из системно важных банков. Кроме того что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов, указывало НАПК.

Изменение статуса Raiffeisen Bank произошло одновременно со снятием Австрией возражений по поводу окончательного принятия 12-го пакета санкций.

Австрия неоднократно выражала недовольство пребыванием Raiffeisen в этом перечне и, по неофициальным данным, из-за этого тормозила принятие санкций Евросоюза против России. В ночь на 15 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер даже вышел из зала, где проходил саммит Евросоюза, во время согласования новых санкций.

Raiffeisen Bank – единственная австрийская компания в перечне НАПК.

Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом. Все указанные в списке компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.