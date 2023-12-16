Новий пакет санкцій проти РФ приймуть наступного тижня, Австрія зняла резерв – РС

Раніше країна не погоджувала пакет через статус Raiffeisen Bank, стверджували ЗМІ

Райффайзен Банк (Фото: EPA)

Новий 12-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено наступного тижня, Австрія скасувала рішення про додатковий час для вивчення пакету. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

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"Австрія зараз зняла свій резерв. Санкції проти РФ мають бути офіційно ухвалені наступного тижня", – написав він.

Раніше Йозвяк повідомляв, що Австрія скаржиться на внесення Raiffeisen Bank до українського переліку міжнародних спонсорів війни.

Агенція Reuters з посиланням на анонімне джерело теж стверджувала, що Австрія не ухвалює нові антиросійські санкції, оскільки хоче виключення Raiffeisen з цього списку.

Офіційний Відень до цього часу не виходив із такими претензіями до України.

Raiffeisen Bank продовжує працювати на території країни-агресора. Зокрема, у серпні компанія повідомила, що їй доведеться сплатити до 100 млн євро разового податку на надприбуток до російського бюджету. Зокрема, і ці надходження РФ використовує для війни проти України.

"Ми продовжуємо активно працювати над двома варіантами для нашого бізнесу в Росії: продаж та виділення в окрему компанію. Поки ми працюємо над цими складними опціями, ми продовжуємо скорочувати наш бізнес у Росії", – казав про ситуацію гендиректор Raiffeisen Bank International.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

З березня 2023 року Raiffeisen Bank International є у переліку міжнародних спонсорів війни.

У липні 2023 року Reuters повідомив, що Raiffeisen відкладає вихід із Росії, сподіваючись, що війна в Україні скоро закінчиться.

У вересні Національне агентство із запобігання корупції призупинило статус угорського OTP-Банку у переліку спонсорів війни.

Відомство висловило сподівання, що це розблокує 500 млн євро військової допомоги від ЄС. Натомість офіційний представник угорського МЗС Мате Пацолаї заявив, що країна не підтримуватиме надання військової допомоги Україні від ЄС, поки банк перебуває в цьому переліку.

Вже 3 жовтня НАЗК виключило OTP Bank зі списку спонсорів війни. Утім, Угорщина продовжила блокування траншу допомоги через "гарантії" для угорських компаній.

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