Новый пакет санкций против РФ примут на следующей неделе, Австрия сняла резерв – PC

Райффайзен Банк (Фото: EPA)

Новый 12-й пакет санкций против РФ будет принят на следующей неделе, Австрия отменила решение о дополнительном времени для изучения пакета. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Австрия сейчас сняла свой резерв. Санкции против РФ должны быть официально приняты на следующей неделе", – написал он.

Ранее Йозвяк сообщал, что Австрия жалуется на внесение Raiffeisen Bank в украинский перечень международных спонсоров войны.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник тоже утверждало, что Австрия не принимает новые антироссийские санкции, поскольку хочет исключения Raiffeisen из этого списка.

Официальная Вена до этого времени не исходила с такими претензиями к Украине.

Raiffeisen Bank продолжает работать на территории страны-агрессора. В частности, в августе компания сообщила, что ей придется уплатить до 100 млн евро разового налога на сверхприбыль в российский бюджет. В частности, и эти поступления РФ используют для войны против Украины.

"Мы продолжаем активно работать над двумя вариантами для нашего бизнеса в России: продажа и выделение в отдельную компанию. Пока мы работаем над этими сложными опциями, мы продолжаем сокращать наш бизнес в России", – говорил о ситуации гендиректор Raiffeisen Bank International.

Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом.



Все указанные в списке компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

С марта 2023 года Raiffeisen Bank International находится в перечне международных спонсоров войны.

В июле 2023 года Reuters сообщил, что Raiffeisen откладывает выход из России, надеясь, что война в Украине скоро закончится.

В сентябре Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило статус венгерского OTP-Банка в списке спонсоров войны.

Ведомство выразило надежду, что это разблокирует 500 млн евро военной помощи от ЕС. В то же время официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи заявил, что страна не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине от ЕС, пока банк находится в этом перечне.

Уже 3 октября НАПК исключило OTP Bank из списка спонсоров войны. Впрочем, Венгрия продолжила блокирование транша помощи из-за "гарантий" для венгерских компаний.

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