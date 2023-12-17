Україна призупинила перебування Raiffeisen у списку спонсорів війни

Австрія зняла заперечення проти нового пакета санкцій в обмін на виключення її найбільшого банку з чорного списку НАЗК

Фото: EPA

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило перебування австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International у переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

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Профайл Raiffeisen Bank зараз заблокований, а біля його назви з'явилася примітка: "Статус ПРИЗУПИНЕНО на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії".

Raiffeisen Bank International перебував у "ганебному" списку спонсорів війни з березня 2023 року. Підставою для цього стало рішення RBI продовжувати діяльність в Росії, де місцевий Райффайзен вважається одним із системно значущих банків. Окрім того що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й "на 200% скористався санкціями", що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів, вказувало НАЗК.

Зміна статусу Raiffeisen Bank відбулася одночасно зі зняттям Австрією заперечень щодо остаточного ухвалення 12-го пакета санкцій.

Австрія неодноразово висловлювала незадоволення перебуванням Raiffeisen у цьому переліку і, за неофіційними даними, через це гальмувала ухвалення санкцій Євросоюзу проти Росії. У ніч проти 15 грудня канцлер Австрії Карл Негаммер навіть вийшов з зали, де відбувався саміт Євросоюзу, під час погодження нових санкцій.

Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія у переліку НАЗК.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.