Украина признает паспорта Косово – замглавы МИД

Работа с паспортами Косово не означает официального признания независимости, но это шаг навстречу, отметил Василий Боднар

Украина признает паспорта Косово, хотя и не признала его как независимое государство. Об этом в интервью албанскому RTV ORA рассказал замглавы МИД Василий Боднар, сообщает Радио Свобода.

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По словам Боднара, решение работать с косовскими паспортами было принято в прошлом году. Сейчас в посольства поступило указание признавать эти паспорта и не ограничивать поездки по ним.

Украина официально не признает Косово, но есть определенные шаги навстречу, в частности, признание паспортов, отметил дипломат.

Боднар подчеркнул, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с ситуацией вокруг оккупированного Россией Крыма. По его словам, в случае с Косово речь идет о стране, которую признал ряд других стран, а в случае с Крымом – о территории, которая была отобрана силой.

СПРАВКА. Провозглашение независимости Косово от Сербии произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

5 сентября Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

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Денис Юдин

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