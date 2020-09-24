Украина признает паспорта Косово – замглавы МИД
Работа с паспортами Косово не означает официального признания независимости, но это шаг навстречу, отметил Василий Боднар
Украина признает паспорта Косово, хотя и не признала его как независимое государство. Об этом в интервью албанскому RTV ORA рассказал замглавы МИД Василий Боднар, сообщает Радио Свобода.
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По словам Боднара, решение работать с косовскими паспортами было принято в прошлом году. Сейчас в посольства поступило указание признавать эти паспорта и не ограничивать поездки по ним.
Украина официально не признает Косово, но есть определенные шаги навстречу, в частности, признание паспортов, отметил дипломат.
Боднар подчеркнул, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с ситуацией вокруг оккупированного Россией Крыма. По его словам, в случае с Косово речь идет о стране, которую признал ряд других стран, а в случае с Крымом – о территории, которая была отобрана силой.
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